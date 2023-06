Ufficiale – Osimhen nominato come miglior attaccante della Serie A, battuta la concorrenza di Leao e Lautaro

La Lega Serie A ha annunciato in giornata tutti gli MVP ruolo per ruolo della stagione, partendo dalla porta per arrivare all’attacco. Da poco è stato annunciato colui che ha vinto il premio come miglior attaccante, ovvero Victor Osimhen, grazie alle sue 25 reti e lo Scudetto col Napoli. Il nigeriano batte la concorrenza di Leao e Lautaro Martinez. Per il numero 9 azzurro possibile anche la vittoria come miglior. giocatore del torneo, anche se il premio dovrebbe vincerlo il suo compagno di squadra, Kvicha Kvaratskhelia.

