La Lega Serie A dopo aver ufficializzato gli MVP ruolo per ruolo nel corso della giornata ha anche annunciato il miglior giocatore dell’intero torneo. Il premio come miglior giocatore va al georgiano Kvicha Kvaratskhelia, che alla sua prima stagione ha fatto una doppia doppia. L’ex Dinamo Batumi ha infatti messo a referto nella sua stagione da debuttante in Serie A 12 reti e 10 assist, risultando tra i calciatori più decisivi della stagione assieme a Victor Osimhen.

Il migliore in assoluto 🔥



Kvaratskhelia è il miglior giocatore del campionato 🙌



Una stagione di debutto fenomenale che gli vale un meritatissmo posto nel Team Of The Season della Serie A 😍#TOTS @EA_FIFA_Italia pic.twitter.com/4Md15EnJnA — Lega Serie A (@SerieA) June 2, 2023