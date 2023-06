Report allenamento, recupera Mario Rui: le ultime su Politano e Olivera

Attraverso il sito ufficiale, la Ssc Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento odierno. Novità importanti sugli infortunati.

Ecco quanto si legge nel comunicato: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center.Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria in programma domenica allo Stadio Maradona per l’ultima giornata di Serie A. Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Chiusura di seduta dedicata alla partita in famiglia a campo ridotto. Mario Rui ha svolto l’intera seduta in gruppo. Politano ha fatto terapia e palestra. Olivera ha svolto allenamento individuale in campo.“