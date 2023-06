Premio piede di Maradona, ADL: “Ha un valore importante per noi: vi spiego”

Dalle 13:30, nella sala conferenze di Castel Volturno, si è tenuta la cerimonia di premiazione per i protagonisti del Napoli. In ordine di ruolo, i giocatori del Napoli hanno ritirato il premio “Il piede di Maradona”. Prima Meret, poi i difensori, i centrocampisti, gli attaccanti, e infine Spalletti e De Laurentiis. Proprio il presidente, ha preso la parola per ringraziare Stefano Ceci e l’organizzazione dell’evento.

Ecco le parole di De Laurentiis: “Un grande ringraziamento a Stefano Ceci, nel culto di un uomo irripetibile che lui ha frequentato, e questo premio assume un valore particolare sul piano simbolico e sono felice che la squadra e l’allenatore Spalletti l’abbia ricevuto. Grazie!”.