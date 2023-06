Meret, arriva la conferma dell’agente: “Rimarrà a Napoli”

Grandissima stagione per Alex Meret, il numero uno del Napoli ha fatto ricredere tutti i tifosi azzurri che dubitavano delle sue qualità con ottime prestazioni. Nonostante ciò, il portiere non ha ancora prolungato il suo contratto con il club. Del suo futuro e del suo rapporto con la città ha parlato il procuratore Federico Pastorello: “Il contratto non è lungo, ma è fino al 2024 con un’opzione a favore del Napoli, quindi non scade domani mattina. La società è impegnata su più fronti, soprattutto per la scelta del tecnico. Lui è contentissimo di stare a Napoli, credo che rimarrà anche l’anno prossimo. Poi ci sarà tempo per parlare con chi di dovere del contratto”.