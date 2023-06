Gardi: “C’è tanto interesse per Elmas per la sua duttilità, vedremo se il nuovo allenatore punta su di lui”

George Gardi, agente di Elif Elmas, ha parlato ai microfoni di Fabrizio Romano del suo assistito e delle tante richieste per il numero 7 del Napoli. Come annunciato dal procuratore del macedone si capirà col nuovo allenatore del club azzurro se ci saranno le condizioni per rimanere a Napoli. Queste le sue parole: “Penso che Elmas sia un giocatore sottovalutato nonostante abbia tanta esperienza pur essendo molto giovane. Lui gioca in Nazionale e gioca da quattro stagioni a livelli molto alti. C’è tanto interesse su di lui per la grande duttilità, ha personalità e un gran futuro. Col nuovo allenatore del Napoli si faranno delle valutazioni e si capirà cosa fare. In caso di partenza troveremo delle soluzioni, dato che, lui ha richieste in Inghilterra, Spagna e Germania”.