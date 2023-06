Castel Volturno – Spalletti, De Laurentiis e i calciatori ricevono “il piede di Maradona” da Stefano Ceci

Stefano Ceci, vecchio manager ed amico di Diego Armando Maradona, ha fatto un regalo ai protagonisti del Napoli. A Castel Volturno, nella sala conferenze, è in atto la cerimonia di consegna del “piede di Maradona” ai personaggi dell’impresa azzurra.

Proprio Stefano Ceci, ha preso la parola per spiegare meglio l’iniziativa: “Si tratta della scansione 3D del piede di Maradona. Qualche calciatore mi aveva chiesto come fare per avere il calco del piede e ci fu la mia promessa di regalarlo in caso di Scudetto. E’ un ringraziamento da parte mia a tutti i protagonisti, il mister ed il presidente De Laurentiis”.