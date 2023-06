Il Mattino del 1° giugno 2023 dedica il taglio alto al Napoli in prima pagina. In particolare, si approfondisce la questione allenatore. Tra i tanti nomi che sono circolati in questi giorni, il quotidiano napoletano si sofferma in particolare su Conceiçao e Italiano. Nomi che il club partenopeo monitorava già due anni fa, poi arrivò Spalletti. L’articolo di Pino Taormina ha il titolo “Napoli corsa a due. Conceiçao un calo. Il sorpasso Italiano”.