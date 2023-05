Tmw – Allenatore Napoli, nuovo contatto diretto tra De Laurentiis e Nagelsmann. La situazione

Nelle ultime ore, è andato in scena un nuovo contatto tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Julian Nagelsmann, ex allenatore del Bayern Monaco. Già nelle scorse settimane il patron ha cercato di osservare quale fosse la situazione per ingaggiare il tecnico tedesco, tra cui quella della clausola d’uscita dal club tedesco del valore di circa 11,5 milioni di euro. Poi, questa pista è rallentata, visto il tentativo da parte di De Laurentiis di arrivare a Luis Enrique. Nella lista dei papabili sostituti di Luciano Spalletti restano anche i nomi di Thiago Motta e Vincenzo Italiano, ma il numero uno del club partenopeo ha grandi ambizioni, motivo per cui è arrivato un nuovo contatto diretto con il giovane tecnico tedesco. A riportare è Tuttomercatoweb.