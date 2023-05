MVP della Serie A, presenti 2 difensori ed un attaccante azzurro. Lobotka escluso dai centrocampisti

La stagione di Serie A sta per concludersi e la lega ha annunciato i candidati al premio MVP (most valued player, miglior giocatore) della stagione. Per stabilire quelli che sono gli MVP, vengono analizzati i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per ognuna delle categorie vengono individuati tre giocatori che si contendono il premio finale. Assente Meret tra i portieri (Di Gregorio, Provedel, Skorupski). Tra i difensori presenti Di Lorenzo e Kim insieme a Theo Hernandez. A centrocampo il grande escluso è Lobotka, preferiti Barella, Milinkovic e Rabiot. In attacco non poteva mancare il capocannoniere Osimhen insieme a Lautaro e Leao. Oltre a queste è presente poi una quinta categoria: quella del miglior under 23, i cui giocatori sono Baldanzi, Fagioli e Scalvini. Assente è Khvicha Kvaratskhelia, che potrebbe però essere premiato come MVP – Best Overall, il migliore in assoluto.