Giuntoli-Juventus, tutto rimandato? Spunta una nuova ipotesi

La separazione tra Giuntoli ed il Napoli sembrava ormai certa, ma il tutto potrebbe non avvenire quest’estate. Il DS azzurro era vicinissimo ad un trasferimento alla Juventus al termine della stagione ma le due parti non hanno ancora trovato un accordo. De Laurentiis non ha infatti dato l’ok e il dirigente toscano potrebbe rimanere ancora a Napoli. Spunta fuori, quindi, una nuova opzione: Giuntoli potrebbe lasciare la società nel 2024, anno in cui scadrà il suo contratto che a quanto pare non verrà rinnovato. La Juventus sembrerebbe comunque interessata e probabilmente disposta ad aspettare un anno per portarlo a Torino a parametro zero.