L’approdo di Luis Enrique al Napoli si sta rivelando un vero vaso delle Danaidi per il presidente De Laurentiis. Ebbene si, secondo Sky, nel mirino del tecnico spagnolo sembra ci siano altri obiettivi: la Premier League, o la possibilità di allenare il Brasile. Invece, una situazione larvale in attesa di sviluppi per gli altri tre in lizza: Sergio Conceicao del Porto, Vincenzo Italiano della Fiorentina e Thiago Motta del Bologna. Ma non Luis Enrique, da quello che riferisce Sky.