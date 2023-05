L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla questione concessione dello stadio per il Napoli. Secondo il quotidiano il 4 giugno sarà un giorno storico per il Napoli che alzerà lo scudetto nello stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Il presidente De Laurentiis sta lavorando sulla concessione dell’arena, che sta per scadere ma vuole prolungarla per il bene del club. La buona relazione con il sindaco Manfredi potrebbe agevolare l’arrivo di un accordo in modo più agevole.