Il Mattino – Continua il casting per l’allenatore. Quattro nomi in lista, i dettagli

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul tormentone allenatore in casa Napoli. Secondo il quotidiano in sintesi, Italiano rimane in cima alle preferenze. L’agente Ramadani è atteso per agire sulle sue trame, mentre Luis Enrique sta prendendo tempo e sembra aspettare qualcosa di più. Nonostante la pressione del Napoli, al momento le trattative hanno subito dei rallentamenti rispetto a pochi giorni fa. Attualmente, sembra che le quotazioni di Thiago Motta e Sergio Conceiçao stiano risalendo dopo le loro recenti prestazioni. Il proprietario del club sa che trovare un sostituto per Spalletti non è facile e sarebbe estremamente felice se il tecnico attuale fosse disposto a rinnovare il suo contratto.