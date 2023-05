Sky, Di Marzio: “Conceicao obiettivo concreto per la panchina, c’è la prima offerta del Napoli”

Secondo quanto riportato dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio, Sergio Conceicao sarebbe un obiettivo serio per la panchina del Napoli e uno dei preferiti all’estero. In Italia i più quotati sono Vincenzo Italiano e Thiago Motta. L’allenatore del Porto piace al presidente De Laurentiis e ci sarebbe già un’apertura: l’offerta del Napoli è di 6 milioni lordi (4 netti con il decreto crescita). Con Luis Enrique che sogna la Premier League – come dichiarato dal patron partenopeo – sono questi in nomi più caldi nelle ultime ore.