CdS – Ora sembra essere tutto più chiaro, Spalletti dirà addio al Napoli, vari motivi alla base della sua scelta

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’addio al Napoli di Luciano Spalletti. Secondo il quotidiano Spalletti conferma il suo addio al Napoli durante la cerimonia del premio ‘Inside The Sport’ presso il Museo del Calcio a Coverciano. Come annunciato da Aurelio De Laurentiis, Spalletti prenderà un anno sabbatico. Durante la loro prima cena insieme, lui e De Laurentiis hanno avuto una conversazione sulla quale il presidente ha riportato correttamente i dettagli. Sono contento che abbia deciso di raccontare l’episodio per evitare inutili prolungamenti della discussione. Tuttavia era giusto che fosse il presidente a renderla nota. Se deve fare un discorso, preferirebbe iniziare io dato che quest’anno si è preso una pausa dall’allenamento del Napoli o di qualsiasi altra squadra. Sta dedicando il mio tempo ad allenare sua figlia Matilde, con cui non ha mai avuto abbastanza tempo da trascorrere insieme, e a riposarmi. E’ un po’ stanco. Per vincere lo scudetto ci vogliono tre elementi fondamentali: calciatori di qualità, un club che li metta a disposizione e un cuore pulsante come quello del Napoli, grazie anche al lavoro eccellente di Giuntoli.