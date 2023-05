CdS – Il mercato giapponese può rappresentare un nuovo target per sviluppare il brand. Piacciono tre giocatori

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano dopo l’acquisizione di Kim in Corea, il Napoli mira a espandere i propri orizzonti nel mercato giapponese. Il Giappone rappresenta un’opportunità molto allettante per la squadra partenopea, soprattutto alla luce dell’imminente addio di Spalletti. Inoltre, piace Takefusa Kubo, giovane talento in ascesa che sta attirando molta attenzione grazie ai suoi 9 gol e 9 assist nella Liga spagnola. Mentre la sua idea è di continuare a crescere a San Sebastian con la Real Sociedad, De Laurentiis sta cercando di capire quali margini ci siano per negoziare. Nella Bundesliga, i giocatori seguiti sono principalmente difensori, con un ruolo e una storia completamente diversi. Hiroki Ito, 24 anni e con una presenza in gol con lo Stoccarda. Ko Itakura, 26 anni, ha avuto un problema al ginocchio ad inizio stagione, ma è tornato in forma per la fine della stagione nel Gladbach. Il presidente del Napoli ha l’intenzione di consolidare il marchio della squadra in Estremo Oriente, come dimostra la sua presenza nella lista dei partecipanti alla ricerca globale.