CdS – De Laurentiis aspetta la finale di Conference League per approcciare per Italiano. I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul toto allenatore in casa Napoli. Secondo il quotidiano De Laurentiis considera il nome di Vincenzo Italiano per la posizione vacante, dopo la frenata nell’agenda a causa della lontananza di Luis Enrique. Il presidente aveva già mostrato interesse per Italiano anni fa e lo ha ancora presente come possibile candidato. L’allenatore sa che non è giusto alterare l’umore e l’equilibrio della squadra, specialmente quando si sta preparando per una finale di Conference. E quando il match contro West Ham sarà passato, si potrà comunque riprendere da dove avevano lasciato nell’estate del 2021. In caso di volontà, De Laurentiis consulterebbe Commisso in anticipo per rispetto.