E’ tempo di convocazioni per il ct Roberto Mancini. L’Italia è attesa per la final four della Nations League. Allo stadio De Grolsch Veste in Olanda la Nazionale sfiderà la Spagna. La FIGC ha diramato l’elenco dei calciatori scelti dal ct. Presenti 3 calciatori del Napoli: Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori. Spazio anche a Baschirotto del Lecce, Gatti della Juventus e Buongiorno del Torino.