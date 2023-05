Napoli-Samp: biglietti in vendita dalle 15, prezzi e dettagli

Come possiamo vedere sul sito ufficiale del Napoli, la vendita dei biglietti per la partita di Campionato Napoli vs Sampdoria, prevista il 4 giugno 2023 alle ore 18:30 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, inizierà alle ore 15.00 del lunedì 29 maggio 2023. La vendita sarà vietata ai residenti della regione Liguria fino a quando non arriveranno le decisioni delle autorità competenti, ad eccezione dei possessori di fidelity card della SSC Napoli.

Si comunica che, al termine della partita, avranno luogo la cerimonia di premiazione della squadra per la conquista del Campionato Italiano Serie A Tim 2022/2023 oltre ad un evento di intrattenimento e celebrazione.

Per garantire a tutti una visione ottimale della premiazione e dell’evento successivo, il Club installerà dei maxischermi lungo la pista d’atletica del campo da gioco.

IL CLUB AVVERTE I TIFOSI CHE INTENDANO ACQUISTARE I BIGLIETTI PER LA PARTITA, CHE LA INSTALLAZIONE DEI MAXISCHERMI AVRÀ LUOGO PRIMA DELL’INIZIO DELLA DISPUTA DELLA GARA E CHE PERTANTO LA VISIBILITÀ DEL CAMPO E DELLE FASI DI GIOCO, IN PARTICOLAR MODO DAI SETTORI DELL’ANELLO INFERIORE DELLO STADIO, POTRÀ RISULTARE SENSIBILMENTE LIMITATA

Si ricorda che la partita sarà trasmessa integralmente sui maxischermi indicati, mentre si invita a prestare attenzione ai prezzi dei biglietti per i settori inferiori dello Stadio, che tengono conto della limitata visibilità.

Questi i prezzi

Tribuna Posillipo € 150,00

Tribuna Nisida € 100,00

Distinti superiori € 70,00

Curve superiori € 35,00

Curve inferiori € 5,00

I biglietti possono essere acquistati online sul sito di Ticketone https://sscnapoli.ticketone.it/search e caricati sulla tua Fan Stadium Card in formato digitale. Clicca qui per ottenere la tua fidelity card. Puoi acquistare il tuo biglietto presso i punti vendita Ticketone abilitati, dove avrai la possibilità di scegliere tra un formato digitale o cartaceo tradizionale. Tieni presente che non sarà possibile cambiare l’utilizzatore del biglietto.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACQUISTO DI TITOLI DIGITALI (CARICATI SU FIDELITY CARD)

Acquistando il titolo in modalità digitale sulla fidelity card, riceverai un tagliando/segnaposto via email se l’acquisto è stato effettuato sul sito Sport.ticketone.it o direttamente dal personale del punto vendita abilitato. Per entrare allo stadio è necessario avere con sé la propria fidelity card, il tagliando o segnaposto e un documento di riconoscimento valido. Questi documenti dovranno essere mostrati ad ogni richiesta del personale di controllo presente all’ingresso dello stadio. Si ricorda che il tagliando o segnaposto non dà diritto automatico all’accesso allo stadio. Il tagliando/segnaposto potrà essere stampato in qualsiasi momento dal seguente link: https://sport.ticketone.it/post-order

VENDITA PER LE SCUOLE CALCIO CAMPANE (TRIBUNA YOUNG)

I posti riservati alle scuole calcio campane (Tribuna Young) saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 15.00 di lunedì 29 maggio 2023 fino ad esaurimento dei posti. Per poter acquistare i biglietti, sarà necessario seguire la procedura indicata al seguente link https://sscnapoli per ottenere il codice promozionale richiesto. Per accedere alla sezione Tribuna Young, è necessario visitare il sito it/tribuna-young/ e poi cliccare sul link apposito presente su Ticketone.

VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY)

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 15.00 di lunedì 29 maggio 2023, presso i punti vendita abilitati elencati qui: https://sscnapoli.it/tribuna-family/. Ricorda di portare con te la documentazione necessaria indicata al link sopra citato.

Questi i prezzi della Tribuna Family

Adulti € 15,00

Under 12 € 5,00

INFORMAZIONI GENERALI

Per garantire la sicurezza di tutti, si prega di seguire le istruzioni del personale della SSC Napoli per accedere allo Stadio in modo ordinato e senza assembramenti.

Per evitare assembramenti al termine della gara, il personale di sicurezza regolerà il deflusso del pubblico. Si prega quindi di rimanere al proprio posto e seguire le indicazioni degli steward per l’uscita.

La non osservanza dei protocolli può comportare sanzioni da parte delle autorità competenti

L’acquisto di un biglietto per lo Stadio Maradona implica l’accettazione del Regolamento d’uso e del Codice di Condotta della S.S.C. Napoli, disponibili sul sito ufficiale sscnapoli.it.

Il Codice di Condotta definisce le condotte considerate rilevanti per l’applicazione di sanzioni da parte della SSC Napoli, inclusi i tipi di sanzioni e le procedure correlate.

La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi di prendere visione e di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Codice di Condotta e del Regolamento d’uso dello Stadio.

Lo Stadio Maradona è dotato di un sistema di videosorveglianza all’avanguardia in grado di indentificare gli autori delle violazioni del Regolamento d’uso dello Stadio e del Codice di Condotta.

La SSC Napoli si impegna a combattere ogni forma di violenza e discriminazione basata su razza, religione, sesso o nazionalità. La SSC Napoli non accetta propaganda ideologica discriminatoria o che vada contro la propria tradizione e identità sportiva.