Meret, l’agente: “Veniva da due anni difficili, non per colpa sua. Allenatore? Vi dico cosa farà il Napoli secondo me”

A margine dell’evento “Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione” che si è tenuto a Coverciano oggi, ha parlato Federico Pastorello. L’agente fra gli altri di Meret ha parlato del portiere del Napoli e del futuro allenatore. Ecco quanto raccolto da Tutto Mercato Web.

“Sono contentissimo, veniva da due anni difficili non per colpa sua e oggi si è ripreso ampiamente il suo palcoscenico. Addio? Credo che Spalletti lo abbia già annunciato… Non vedo grandissimi cambiamenti, Inzaghi ha fatto un capolavoro quindi bravo lui. La Lazio ha fatto un grande cammino e c’è un programma con Sarri, Pioli ha fatto tutto quello che doveva fare e lo ha fatto bene. Allegri ha il contratto con la Juve e vista la situazione ha fatto un miracolo. Italiano non saprei, ma è in un grande club. Io penso che il Napoli andrà a pescare all’estero o farà una scommessa”.