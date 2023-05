La partita Napoli-Sampdoria è stata anticipata alle 18.30, non più alle 19 come aveva annunciato ADL nei giorni precedenti; secondo l’ufficializzazione degli orari da parte della Lega Serie A per l’ultima giornata di campionato. Dopo il match, gli azzurri alzeranno la Coppa dello scudetto in segno di vittoria. Ecco il quadro completo di tutto il calendario dell’ultima giornata di Serie A.