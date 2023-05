Biglietti Napoli-Samp, che caos! Più di 130 mila tifosi in coda

E’ partita oggi alle 15 la vendita dei biglietti di Napoli-Sampdoria, in programma domenica 4 giugno alle ore 18:30. Non una semplice gara di fine campionato, ma il match che coronerà i campioni d’Italia con Di Lorenzo che alzerà la coppa. Aggiudicarsi un tagliando per la sfida sta però diventando un’impresa: sono più di 130 mila i tifosi in coda sul sito di Ticket One.

Il problema non è tanto la lunga coda virtuale, ma anche il disservizio. Pare, infatti, che la vendita sia partita alle 15 e dopo solo un quarto d’ora sia stata sospesa. Poco dopo è ripresa, anche se le difficoltà continuano coi tifosi davanti a pc, tablet e smartphone. I disservizi riguardano anche per chi è quasi riuscito a concludere l’acquisto: molti utenti hanno denunciato problemi ai terminali, con molte Fidelity Card che non sono state riconosciute. Altri, invece, non riescono a mettersi in coda in quanto il sito che comunica che la vendita non è partita.