Si è appena conclusa la penultima giornata di campionato che, anche in questo caso, ha riservato più di una sorpresa. Con la vittoria del Milan allo Juventus Stadium, i rossoneri hanno ipotecato la qualificazione alla Champions League aggiungendosi così a Napoli, Inter e Lazio. In questo modo, adesso è ufficiale, saranno proprio queste ultime tre insieme alla Fiorentina, finalista della Coppa Italia, a contendersi il prossimo gennaio la Supercoppa italiana in Arabia Saudita.

Come svelato già negli scorsi giorni, il Napoli affronterà i toscani mentre, l’altra semifinale, sarà Inter-Lazio.