TMW – Questa la probabile formazione del Napoli. Due cambi per Spalletti

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match di domenica contro il Bologna. Secondo il portale nella penultima giornata, il Napoli si trova a dover fare i conti con la questione Spalletti più che con le prestazioni sul campo. Tuttavia, per la trasferta di Bologna, il tecnico dovrà affrontare l’assenza dello squalificato Elmas e dell’infortunato Lozano. Potrebbe essere una formazione 4-3-3 con Gollini in porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui (o Olivera) in difesa. A centrocampo ci sarà il terzetto Lobotka-Anguissa-Zielinski mentre in attacco Politano si unirà a Kvara e Osimhen.