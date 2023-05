Il Mattino – Spalletti a rischio per la tournèe in Corea! I contrasti con De Laurentiis non aiutano

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sull’eventuale tournèe in Corea del Napoli. Secondo il quotidiano la situazione tra Luciano Spalletti e il Napoli sembra destinata a peggiorare, con la possibilità che il tecnico non partecipi alla tournée in Corea del Sud. La tensione è alta all’interno della squadra azzurra. La trasferta del club partenopeo è ancora incerta a causa di una possibile battaglia legale con gli organizzatori. In caso di svolgimento dell’evento, potrebbe esserci la sostituzione temporanea del tecnico Luciano Spalletti da parte dei suoi vice Domenichini e Baldini. Tuttavia, sembra che alla fine il mister deciderà di partecipare per evitare ulteriori controversie.