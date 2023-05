Il Mattino – Osimhen cercato da mezza Europa! De Laurentiis lo cederà solo per offerte folli

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul futuro di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen è uno dei giocatori più ambiti dai grandi club europei per le sue prestazioni, che lo hanno reso uno dei migliori bomber del calcio mondiale questa stagione. Il procuratore di Osimhen, Calenda, sta attirando l’interesse di importanti club come Chelsea, PSG e Bayern Monaco che sono pronti a fare offerte molto allettanti. Al momento non ci sono offerte arrivate a De Laurentiis. Il prezzo richiesto per l’acquisto del giocatore è almeno di 160 milioni di euro, considerando i costi pagati dalla Premier League negli ultimi mesi.