CdS – Ufficiale anche il rinnovo di Rrahmani. Contratto a vita per il kosovaro

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui rinnovi in casa Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli ha confermato il prolungamento del contratto di Amir Rrahmani, con tanto di firma e deposito presso la Lega Calcio. Il difensore è ufficialmente legato al club anche per i prossimi anni. Il rinnovo fino al 2027 con opzione fino al 2028 ha sistemato la situazione di una delle colonne della difesa azzurra e della squadra, ma ora è urgente definire le questioni legate ai contratti in scadenza di Zielinski, Lozano, Meret e Demme (tutti datati 2024), soprattutto quello di Osimhen. Il contratto di Osi scade il 30 giugno 2025, e ci si aspetta che diventi presto oggetto di dibattito in quanto molti club europei stanno cercando attaccanti come Victor.