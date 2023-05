CdS – Non tramonta la pista Kamada per il Napoli. De Laurentiis lo vorrebbe anche per allargare il suo business

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il club azzurro sta continuando a parlare con il centrocampista giapponese Daichi Kamada, 26 anni, e il suo manager per una possibile acquisizione poiché attualmente è libero ed in scadenza contrattuale all’Eintracht. Anche Il Milan ha mostrato interesse per il giapponese. De Laurentiis però vuole concentrarsi sul mercato orientale e aumentare la visibilità del marchio Napoli in Giappone dopo aver già espanso il business in Corea.