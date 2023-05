CdS – Luis Enrique primo nome della lista per sostituire Spalletti. I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo allenatore del Napoli. Secondo il quotidiano Luis Enrique è il candidato numero uno alla panchina del Napoli. La telefonata tra De Laurentiis e Luis Enrique rivela una possibile soluzione spagnola per la panchina del Napoli, con un occhio al Barça e alla Nazionale. Il prestigio internazionale rende l’opzione ancora più intrigante. Lucho è stato contattato direttamente perché quando per valutare e progettare il futuro, non ci si accontenta di meno del presente.