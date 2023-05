CdM – Tatuaggio di Spalletti commovente, ma che non influirà sulla sua decisione di lasciare

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul futuro di Luciano Spalletti. Secondo il quotidiano il logo del Napoli con il terzo scudetto rappresenta la connessione emotiva tra il legame e il successo che non cambierà mai. Il tatuaggio non sembra influire sulle decisioni di Spalletti che sembra deciso a mantenere la sua opinione anche se De Laurentiis dovesse tentare un’ultima volta di convincerlo. La decisione di Spalletti non è influenzata dalla dimostrazione d’affetto dei tifosi a Castel Volturno, poiché si tratta di una scelta maturata nel tempo.