Bologna-Napoli – I convocati azzurri per la trasferta al ‘Dall’Ara’, assenti tre titolari per infortunio ed Elmas per squalifica

Domani il Napoli affronterà al ‘Dall’Ara’ di Bologna la squadra di Thiago Motta nella 37esima giornata di Serie A. Il club azzurro ha da poco diramato l’elenco dei convocati che partiranno alla volta dell’Emilia Romagna. Ci sono ben tre giocatori che non sono stati convocati per infortuni, come Lozano, ai box da 3 partite e molto probabilmente out per il resto della stagione. Gli altri due giocatori che dovranno restare in Campania sono Mario Rui e Politano, da poco tornati in gruppo, e che si sono fermati nuovamente. Tra i giocatori out anche Elif Elmas, che è stato squalificato a causa di un’ammonizione nella sfida con l’Inter. L’elenco dei convocati azzurri:

GOLLINI Pierluigi

MARFELLA Davide

MERET Alex

BERESZYNSKI Bartosz

DI LORENZO Giovanni

MINJAE Kim

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

JESUS Juan

RRAHMANI Amir

ZEDADKA Karim

ANGUISSA Frank

DEMME Diego

GAETANO Gianluca

LOBOTKA Stanislav

NDOMBELE Tanguy

ZERBIN Alessio

ZIELINSKI Piotr

KVARATSKHELIA Khvicha

OSIMHEN Victor

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni