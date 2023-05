Il Napoli è sempre vigile sul mercato, anche in un periodo in cui il calciomercato è fermo prima della fine della stagione sportiva. Come riportato da Tuttomercatoweb il club azzurro è sulle tracce di Elye Wahi, giocatore che milita al Montpellier. Al momento sono tante le big italiane sul calciatore, e i francesi hanno fissato già un prezzo abbastanza alto per lui, ovvero 25 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sono tra gli altri anche Juventus e Milan, oltre al club di De Laurentiis.