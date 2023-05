Spalletti si tatua lo scudetto del Napoli: la reazione dei tifosi

Per Spalletti e i suoi ragazzi, a prescindere dalle strade che prenderanno, quella appena passata sarà una stagione indimenticabile. Gli eroi azzurri, che hanno riportato a Napoli lo scudetto dopo più di 30 anni, guidati dal condottiero toscano. Stagione che per il tecnico rimarrà indelebile in senso letterale, visto che ha deciso di dedicarle un tatuaggio. Lo stemma del Napoli con il terzo scudetto, raffigurati sotto la propria pelle. Questo è il simbolo che Luciano Spalletti ha voluto imprimere sulla sua pelle per sempre, quasi come per congelare il momento. Nei commenti del post, i tifosi reclamano la permanenza del tecnico, che con il tatuaggio ha dimostrato per l’ennesima volta il suo attaccamento alla città.

