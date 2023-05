Gazzetta – ADL vuole un tecnico spagnolo: Benitez e Luis Enrique infiammano la piazza

ADL sta lavorando su un tecnico spagnolo.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, facendo riferimento alla dicotomia Benitez-Luis Enrique che infiamma la piazza azzurra per il futuro post Spalletti. Il primo è già stato a Napoli e il suo sarebbe un ritorno graditissimo sotto il Vesuvio: “La via spagnola Resta quella privilegiata e per adesso ADL preferisce qualche giorno in attesa, come se fosse a un bivio: un percorso porta a Luis Enrique, l’altro a Rafa Benitez. Che poi uno vive in Catalogna e l’altro a Liverpool. Ma questi sono dettagli. Più importante è capire motivazioni e stimoli. Luis Enrique ha caratura internazionale, carisma e sistema di gioco che sembrerebbe un vestito perfetto per il Napoli. Per questo il suo arrivo è ritenuto un salto di qualità dal presidente. Sondaggi sono stati portati avanti e non ci sono stati dinieghi o chiusure in assoluto”.