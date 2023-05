CorrSport – ADL lavora al mercato post scudetto: occhi puntati su Zhegrova e Samardzic

Il mercato azzurro per definire la prossima stagione è già entrato nel vivo.

Come riportato stamane dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, la società partenopea avrebbe già individuato qualche profilo in Europa per potenziare la rosa attuale. I nomi sarebbero quelli di Samardzic e Zhegrova: il primo è reduce da una grandissima stagione con l’Udinese, il secondo è un esterno destro offensivo del Lille che ha incantato letteralmente la Ligue 1, pronto dunque a fare il grande salto di categoria come il centrocampista dei friulani: “Il Napoli che al Lilla ha continuato a guardare, perché lì giocatoriforti ce ne sono, si è lasciato ancora incantare o almeno colpire, forse tentare: avrebbe volentieri acquistato Tiago Djalo, se non si fosse fatto male, un centrale difensivo del quale avrebbe bisogno; ed allora, avendo notato altro, ad esempio Edon Zhegrova, ci sta pensando. E’ un esterno offensivo di destra, quello che potrebbe servire nel caso vada via Lozano, ha un suo appeal come le movenze da antica ala, un’età che solletica (24 anni) e un costo che ci può stare, eccome, perché con meno di dieci milioni l’attaccante del Kosovo si può acquistare”.

Il punto su Samardzic: “Ma a centrocampo o tra le linee il Napoli sarà obbligato a metterci mano, si capirà solo attraverso lemvarie mosse del mercato cosa servirà, se solo muscoli o anche materia grigia: Samardzic (21) è stato seguito ripetutamente con l’Udinese, dal vivo o anche in tv, viene ritenuto il nuovo Zielinski, dunque accostato ad un ruolo già coperto”.