Mediaset – De Laurentiis: “Sono sempre stato un estimatore di Italiano”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset in occasione della finale di Coppa Italia, Aurelio De Laurentiis ha parlato di Italiano. L’allenatore della Fiorentina potrebbe sedere presto sulla panchina del Napoli stando ai rumours. “Sono sempre stato un estimatore di Italiano”, ha detto ADL. “Quando mi ha battuto 4 anni fa, sono andato nel suo spogliatoio a complimentarmi con lui. Pronto per una big? E’ già in una grande. In Italia si pensa che le big siano solo 3/4, ma non è così. La Fiorentina ha una grande tradizione e una grande tifoseria”.