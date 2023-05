Gaetano a KKN: “Voglio rimanere qua a Napoli. L’unione del gruppo è la nostra forza”

Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Clementino lo conosco da 10 anni, abita sotto la casa di mia nonna. È stato uno dei primi a chiamarmi. Primo gol in Serie A? È una favola troppo bella. Chi è che non sognerebbe una cosa simile… è una delle emozioni più belle che possa capitare. Molto bello e straordinario. Vittoria del campionato? Siamo partiti forte, poi ci siamo accorti delle nostre potenzialità. Abbiamo lottato fino alla fine ed è arrivato”.

“Battere il record di Sarri? Come fanno a mancare le motivazioni con questi record da battere… Con l’Inter è una partita bella e affascinante, a prescindere dalla vittoria del campionato. È una squadra arrivata in finale di Champions. Abbiamo giocato una grande partita”.

“Unione del gruppo? È stata la prima cosa. Stiamo sempre insieme, gioiamo da gruppo e siamo compatti. Questa è la nostra forza. Indossare la fascia di capitano del Napoli? Sicuramente, ma c’è ancora tanto da lavorare. L’abbraccio con Giuntoli dopo il gol? Mi alleno sempre a mille all’ora. Aspettavo il momento giusto, mi sono fatto trovare sempre pronto. Io ho esordito a 18 anni e i ragazzi mi hanno visto crescere. Simeone? Ho un buon rapporto, ma come lui con tutti. Siamo un grande gruppo. Spalletti? Se arrivano certe parole da lui fa sempre piacere. Ha fatto un percorso straordinario, non è da tutti vincere lo scudetto con il Napoli”.

“Lo scudetto è la gioia più bella dopo la nascita di mia figlia. La sera a Udine? Spettacolare, sono scappato subito negli spogliatoi, quella maglietta lì volevo tenerla stretta e non darla via. Che futuro per te? Mi sento di rimanere qua, fare altri gol e vincere altri scudetti. Vediamo, è ancora presto”.