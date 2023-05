KKN – Doppio colpo dall’Udinese, il Napoli sta per chiudere per Samardzic e per Bijol

Valter De Maggio, allenatore, ha parlato di calciomercato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto riportato, il Napoli starebbe chiudendo un doppio colpo dall’Udinese. Il primo nome sarebbe quello di Lazar Samardzic, mentre il secondo si tratterebbe di Jaka Bijol, uno dei primi indiziati per rinforzare la difesa partenopea. Si tratta di un difensore sloveno di 24 anni, alto 1 metro e 90 per 85 chili, che ha siglato 3 gol e due assist nel corso di questa stagione, oltre ad aver mostrato un buonissimo rendimento difensivo.