Scudetto, la coppa sarà esposta a Napoli e i tifosi potranno fare foto e selfie. Ecco dove e quando.

Il Napoli la alzerà il 4 giugno, ma la Coppa Campioni d’Italia è già arrivata in città. Il trofeo è stato portato nel capoluogo campano da Marco Sanza, amministratore delegato di Tim Retail ed esposta nel negozio Tim di Piazza dei Martiri, dove resterà fino al 4 giugno. Per i tifosi da mercoledì 24 maggio fino alla sera del 3 giugno ci sarà la possibilità di scattare foto e selfie con la coppa all’interno del negozio. Gli orari coincidono con quelli di apertura del negozio: dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20 dei giorni lavorativi (chiuso la domenica). La teca contenente il premio sarà vigilata 24 ore su 24 da un istituto di polizia privata. Per chi scatterà foto e selfie ci sarà anche la possibilità di stampare nel negozio la propria fotografia o realizzare addirittura cover per il proprio cellulare.