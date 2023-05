Il Mattino – Giuntoli vuole andare via! De Laurentiis difficilmente vuole liberarlo, i dettagli

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul futuro di Cristiano Giuntoli. Secondo il quotidiano ogni azione ha conseguenze. Il Napoli deve affrontare un altro problema importante nelle prossime ore. De Laurentiis deve aver trovato particolarmente doloroso il fatto che Giuntoli, dopo otto anni, abbia finalmente deciso di concludere il suo ciclo al Napoli. Durante questo periodo ha realizzato colpi milionari, generato plusvalenze e creato mercati da incorniciare. De Laurentiis non ha intenzione di lasciar andare il suo dipendente, poiché vuole che rimanga fino alla fine della prossima stagione in virtù del contratto firmato. Nonostante la richiesta di Giuntoli di partire prima della scadenza, sembra che il patron sia convinto a mantenerlo sotto la sua ala. Non è una scelta saggia, anche se economicamente vantaggiosa considerando l’alto stipendio del direttore sportivo che supera il milione di euro. Mentre un allenatore può rimanere contro la propria volontà, non lo può fare il direttore sportivo se non condivide più il progetto tecnico del club per cui lavora.