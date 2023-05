Di Lorenzo: ” Speriamo di concludere al meglio la stagione, mozione unica alzare la Coppa al Maradona”

Al portale inglese Football on BT Sport è intervenuto il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo che ha parlato della conquista dello Scudetto. Ecco quanto detto:

“La cosa importante oltre al mio gol era la vittoria di oggi davanti ai nostri tifosi che è stata importante. Siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo di battere tutte le squadre, ma dobbiamo ancora affrontare due partite e speriamo di concludere alla grande. Vincere uno scudetto a Napoli è un sogno che si avvera per me e la squadra. Questo trofeo rappresenta una magia speciale per i nostri tifosi, non vediamo l’ora di celebrare insieme a loro al termine dell’ultima partita”.