CdS – Quattro nomi il lizza per il post Spalletti. Dalla suggestione Antonio Conte fino ad arrivare a Thiago Motta

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo allenatore del Napoli. Secondo il quotidiano la lista dei candidati per la posizione è guidata da Antonio Conte, con cui ci sono sempre stati rapporti cordiali. Ci si prende il tempo necessario per valutare tutti i dettagli e si può anche superare la scadenza del 4 giugno quando termina il campionato. È possibile adattare il modulo di gioco, visto che le regole del calcio non sono troppo rigide, e il progetto può essere ristrutturato seguendo il 3-4-2-1 di Gian Piero Gasperini, l’allenatore che ha portato l’Atalanta a una stagione brillante. Gasperini è stato anche un pupillo del Napoli dieci anni fa per una notte. Pare che con l’Atalanta abbia concluso il proprio ciclo. De Laurentiis potrebbe considerare di assumere un nuovo allenatore che conosce bene, come Vincenzo Italiano, per la sua predisposizione a giocare in modo offensivo e il suo adattamento alle squadre già formate. Un vero appassionato di cinema non dimentica mai i dettagli dei suoi colloqui, nemmeno le sensazioni che ha provato. Anche quando si tratta di pensare a Thiago Motta, l’ultimo nome nella rubrica.