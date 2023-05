CdS – Per il dopo Lozano il Napoli guarda ancora in Italia. Piace molto Berardi, i dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli sta valutando la possibilità di un esterno di destra per sostituire Lozano, che sembra essere interessato alla Premier League e potrebbe lasciare il club senza alcun guadagno. Tra i possibili candidati c’è Domenico Berardi, su cui il Napoli ha sempre avuto un occhio di riguardo.

Ricordi quando l’attaccante del Sassuolo era solo un bambino? Berardi è tornato ad essere un obiettivo per i tifosi di Castel Volturno grazie anche ai dieci gol segnati in campionato. Se Berardi decidesse di cambiare vita, scoprirebbe che il Napoli non è un avversario facile, anche se il Sassuolo è una squadra costosa e sul giocatori ci sia anche la Lazio.