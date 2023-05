CdS – Napoli il centrocampo sarà il reparto più modificato. Due gli addii certi, i dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli si sta preparando per la prossima stagione e deve affrontare le sfide del mercato estivo, anche se il futuro di Giuntoli è incerto. Il centrocampo azzurro è la questione più delicata da affrontare. È probabile che Tanguy Ndombele ritorni al Tottenham a causa del costo elevato del suo cartellino (20 milioni di euro). Lo stesso vale per Diego Demme, che cercherà nuovi spazi dopo una stagione in cui ha avuto poca concorrenza con Lobotka.