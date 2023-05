CdS – Kim destinato ad andare al Manchester United. Oltre a Scalvini spunta un altro nome per sostituire il coreano

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Kim Min-Jae. Secondo il quotidiano il Napoli sta valutando la possibilità di acquistare un difensore centrale, dato l’interesse del Manchester United che potrebbe pagare la clausola ed offrire a Kim anche la possibilità di giocare in Champions League. Giorgio Scalvini sembra essere il primo nome sulla lista del Napoli. E’ un giocatore versatile in grado di ricoprire ruoli sia in difesa che a centrocampo e potrebbe rappresentare una scelta interessante grazie all’età e al ragionevole ingaggio. Tuttavia, il costo del suo trasferimento è abbastanza alto. Anche l’Inter però sembra essere interessata al giocatore e si preannuncia un possibile scontro tra le due squadre per acquisirlo. Evan Ndicka, difensore di 24 anni nel database del Napoli, è il nuovo nome per la difesa. Difensore che ha ben impressionato durante gli ottavi di finale di Champions con l’Eintracht. Il club ha mostrato interesse per il giocatore ma la sua quotazione è intorno ai trenta milioni di euro.