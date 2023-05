CdS – Club di mezza Europa su Victor Osimhen! De Laurentiis però farà di tutto per trattenerlo

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen ha due obiettivi per il futuro: vincere il titolo di capocannoniere del campionato e vedere poi il mercato. Il giocatore del Napoli però non si distrae dalle sirene delle altre squadre e continua a concentrarsi solo sul segnare gol. La sua prossima sfida è contro il Bologna, la penultima prima della pausa estiva e prima dei suoi piani futuri. Il contratto di lui scadrà fra soli 4 anni, e ci sono diverse squadre prestigiose che lo stanno corteggiando, tra cui PSG, Real Madrid, Manchester United, Liverpool e Chelsea. Tuttavia la sua scelta dipenderà dalla possibilità di giocare in Champions League e dall’interesse del Napoli.