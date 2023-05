Oggi era una giornata importante per la Juventus, che sostanzialmente dovrebbe ricevere la nuova sentenza dalla Corte d’Appello Figc, che riguarda la nuova penalizzazione.

Ebbene, il responso è arrivato e al club bianconero sono stati comminati 10 punti di penalizzazione, dunque meno dei 15 punti che gli erano stati inflitti la prima volta e gli 11 punti richiesti oggi dall’accusa.

Dunque, la squadra di Allegri retrocede a 59 punti, ma al momento la rincorsa Champions non sarebbe preclusa: in attesa di eventuali sanzioni Uefa, dunque, in caso di vittoria stasera, la squadra di Allegri si porterebbe dunque a -2 punti dal Milan quarto e settimana prossima ci sarà questo duello tra Juve e Milan, una sorta di finale per la zona Champions.