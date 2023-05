Secondo Ciro Venerato, sembra che ci sia una svolta tecnica a Napoli con la scelta di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore da parte di Aurelio De Laurentiis. Si parla di un contratto biennale da quattro milioni netti a stagione e l’adozione del modulo tattico 3-4-3. Inoltre, sembra che Juric possa essere il suo sostituto ad Atalanta. Per SportMediaset invece in pole position come sostituto di Spalletti, ci sia Thiago Motta.