ADL: “La Serie a deve iniziare a produrre da sola le partite”

E’ ritornato argomento di discussione la questione dei diritti TV dopo l’emissione del bando della Serie A 2024/25.

Il Financial Times ne scrive oggi partendo dalla posizione del presidente De Laurentiis:

“Il proprietario della squadra di calcio italiana più prestigiosa ha proposto alla Lega di cambiare il modo tradizionale di trasmettere le partite, consegnandole direttamente ai consumatori per contrastare la pirateria e l’interesse in declino verso questo sport”.

Il presidente De Laurentiis ha espresso la sua preferenza per una gestione diretta della trasmissione streaming delle partite, seguita dall’utilizzo di diverse piattaforme per raggiungere il pubblico finale, come soluzione più vantaggiosa e redditizia per la Serie A.

“L’idea è di utilizzare le piattaforme come Amazon, Apple, Netflix e altre per distribuire direttamente le partite della Serie A ai tifosi. L’obiettivo sarebbe quello di usare queste piattaforme come distributore fisico per le nostre partite creando un ponte diretto tra il campionato e gli appassionati”.

De Laurentiis rivela che la proposta di cambiare i diritti tv del calcio è stata presentata alla Lega due anni fa, ma altri campionati europei stanno già discutendo lo stesso argomento. Il campionato spagnolo ha addirittura lanciato un servizio di abbonamento su Amazon Prime nel Regno Unito. La Liga trasmette in esclusiva le partite prodotte dalla lega sulla piattaforma del colosso fondato da Jeff Bezos.

La Bundesliga sta lavorando per sviluppare una piattaforma di streaming dedicata ai suoi tifosi, mentre la FIFA ha offerto partite gratuite durante i Mondiali in Qatar attraverso il proprio servizio di streaming.

Secondo il Financial Times, la Serie A è stata la competizione sportiva più importante per i club negli anni ’90, ma ha subito un declino a causa di investimenti insufficienti e scandali. Secondo Enders Analysis, la Serie A ha guadagnato 1,2 miliardi di euro dai diritti di trasmissione nazionali e internazionali in questa stagione, mentre la Liga spagnola ha guadagnato 2,1 miliardi di euro e la Premier League inglese ben 3,8 miliardi.

Infine secondo il Financial Times, De Laurentiis ha sottolineato come la pirateria stia causando una diminuzione degli abbonati alla pay-TV in Italia. Nel 2015 c’erano 4,3 milioni di abbonati ai canali pay-tv per guardare la Serie A, ma oggi quel numero è sceso drasticamente a soli 1,9 milioni.